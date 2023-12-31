Alkollü sürücülerin karıştığı iki trafik kazası hasarla atlatıldı

Lefkoşa’da ve Girne-Lefkoşa ana yolunda dün gece ve bugünün ilk saatlerinde meydana gelen ve her iki sürücünü de alkollü olduğu belirtilen iki trafik kazası, yaralanan olmadan hasarla atlatıldı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi’nde dün gece saat 23.00’te PD 568 plakalı aracıyla doğuya seyreden ve 217 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Mustafa Güney (E-34), dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak yol kenarında bulunan elektrik panosuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen pano, park halinde bulunan UH 701 plakalı aracın arka kısmına da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. PD 568 plakalı araç sürücüsü tutuklandı.

Girne-Lefkoşa ana yolunda da kaza oldu

Girne-Lefkoşa ana yolunda bugün 02.30 sıralarındaki kaza ise yolun 16-18’inci kilometreleri arasında Lavinyum Sitesi kavşağında meydana geldi.

74 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu saptanan Sinan Dilim (E-27) yönetimindeki NA 035 plakalı salon araçla güneye seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamette seyreden Yusuf Kastal’ın (E-23) kullandığı VE 932 plakalı salon aracın arkasına çarptı.

Kazada yaralanan olmadı.