Alkollü sürücülerin karıştığı kazada yaralanan olmadı

Girne’de bu sabah 04.00 sıralarında, Uğur Mumcu caddesi üzerinde, Seyda Aşan (E-30), 225 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PS 243 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru 75 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden ve Gamarez Sokağa dönmek için yavaşlayan Çağdaş Göçmen (E-32) yönetimindeki SB 141 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Her iki araç sürücüsü de tutuklandı.