Alkollü sürücülerin neden olduğu 3 kaza meydana geldi

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu, Girne ve Gemikonağı’nda alkollü sürücülerin neden olduğu üç ayrı kaza meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketin araç park yeri içerisinde dün saat 18.30 sıralarında Deniz Çetinkunt (E-25), 154 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LR 499 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek, yolun sağına geçti.

Çetinkunt, o esnada karşı istikametten gelen Veysel Ekinci (E-33) yönetimindeki PY 888 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma sürüyor.

-Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Gemikonağı’nda Bir Mayıs Caddesi üzerinde dün saat 18.30 sıralarında Özay Candağ (E-57), 226 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki BT 476 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sol şeridi içerisinde park halinde bulunan GF 658 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. BT 476 plakalı araç sürücüsü Özay Candağ tutuklandı.

-Alkollü sürücü arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran araca çarptı

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Aslanköy kavşağı yakınlarında, gece yarısından sonra saat 00.35 sıralarında Ragıp Kanatlı (E-39), 84 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PC 364 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solundaki emniyet şeridi içerisinde arıza nedeniyle duran Sajib Miah (E-28) yönetimindeki GL 223 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. O esnada aracı tamir etmek için aracın önünde duran Ali Sher (E-32) yaralandı.

Kaza sonucu yaralanan GL 223 plakalı araç sürücüsü Ali Sher, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sol bacağında kırık ve baş travması nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı. PC 364 plakalı araç sürücüsü Ragıp Kanatlı tutuklandı.