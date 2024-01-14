Alkollü sürücünün çarptığı bisikletli ağır yaralandı

ads ads ads ads
14/01/2024

ads
Alkollü sürücünün çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Mustafa Dalmış (E-30) 273 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JB 975 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde şeridin sola yakın kısmında aynı istikamete doğru seyreden Muhammad Usman Abbas (E-22) kullanımındaki bisikletin arka kısmına çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Muhammad Usman Abbas, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

14/01/2024 12:09
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.