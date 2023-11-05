Alkollü sürücünün çarptığı yaya yaralandı

Alkollü sürücünün çarptığı 19 yaşındaki yaya yaralanarak, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.00 sıralarında Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde, 308 miligram alkollü içki tesiri altındaki İsmail Öncü (E-54), FP 437 plakalı kamyon ile Gazimağusa Devlet Hastanesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu banket içerisinde yaya olarak giden Ömer Fırat Fırathan’a (E-19) aracının sol dikiz aynası ile çarptı. Kazada yaralanan yaya Ömer Fırat Fırathan kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken, araç sürücüsü İsmail Öncü tutuklandı.