Alkollü Sürücünün Karıştığı Trafik Kazasında 7 Yaralı

Bafra'da alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında araç takla attı, 7 kişi yaralandı.

Bafra köyü çemberi ile oteller bölgesi çemberi arasındaki anayol üzerinde, saat 06:30 sıralarında, Mahmut DEMİR (E-19) 255 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GK 930 plakalı araç ile Bafra Oteller bölgesi istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve palmiye ağacına çarptıktan sonra, bir takla atıp bahçe tellerine de çarpmış ve yaklaşık bir metre derinliğindeki arazi içerisinde tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan GK 930 plakalı araç sürücüsü ve araçtaki yolcular Farukhan YEŞİLALP (E-24), Oğuzhan ÇELİK (E-24), Niyazi TURAN (E-28), Kadir DEMİR (E-19), Mustafa Berk ÜMÜTLÜ ve (E-23) Mehmet PALA (E-22) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hatanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Kaza ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.