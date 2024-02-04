Alkollü üç sürücü tutuklandı

Lefkoşa, Lefkoşa- Gazimağusa Ana Yolu ve Girne-Alsancak Çevre Yolu'nda meydana gelen kazalarda üç araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan tutuklandı

Lefkoşa'da kaza yapan kişi hem alkollüydü hem de ehliyetsiz....

Lefkoşa, Lefkoşa –Gazimağusa Ana Yolu ve Girne- Alsancak Ana Yolu'nda meydana gelen trafik kazalarında üç araç sürücüsü de alkollü araç kullanmaktan, biri ilaveten ehliyetsiz olmaktan tutuklandı.

Lefkoşa’da alkollü içki tesiri altında ve sürüş ehliyetsiz kaza yapan 20 yaşındaki Alfred Daramy (E) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre Daramy, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde 134 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki RB 721 plakalı salon araçla soldan birinci şeritte doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Okmar Market önlerinde soldan ikinci şerite girdi ve trafik sıkışıklığı nedeniyle duran Çağlar Özgökçen (E-42) yönetimindeki LZ 406 plakalı salon araca çarptı.

Dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Gazimağusa-Lefkoşa Ana Yolu'ndaki kaza

Mağusa-Lefkoşa Ana Yolu'nda Lefkoşa istikametinde ER 486 plakalı araç ile 229 miligram alkollü içki tesiri altında seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkan ve yol kenarında bulunan bir iş yerine ait levhaya çarpan Yaşar Kırşan (E-53), tutuklandı.

Dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Girne-Alsancak Çevre Yolu'ndaki kaza

Girne-Alsancak Çevre Yolu'nda 130 miligram alkollü içki tesiri altındayken yönetimindeki 33 BER 35 plakalı araç ile kaza yapan Habibe Alkış (K-20) tutuklandı.

Bu sabah saat 02.40'ta meydana gelen kaza sonucunda araçta yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Kevser Dere (K-21) Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Alkış, Girne istikametinde seyrederken GAÜ dönel kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek dönel kavşağın bordür taşlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden araç yolun solundan çıkarak sağ kısmı üzerine devrilerek durdu. Soruşturma devam ediyor.