Alkolün az bilinen zararı! Endokrinoloji uzmanı uyardı

Endokrinoloji Uzmanı Courtney Smith, alkolsüz yaşamın olumlu etkilerinden faydalanmak için bazı temel adımların atılması gerektiğini öne sürüyor. "Alkol, vücudun her bölümünde kanser riskini artırabilir" diyen Smith, ''Bu risk, ağızdan rektuma kadar tüm sindirim sisteminize yayılır. Ağız kanseri, gırtlak kanseri, boğaz kanseri, yemek borusu kanseri, kolon kanseri ve rektal kanser gibi ölümcül hastalıklara yakalanma olasılığınız ciddi oranda yükselir'' ifadelerini kullandı.

Smith'e göre, eğer alkolü bırakmak istiyorsanız, bunu kalıcı bir yaşam tarzı değişikliği olarak düşünmelisiniz. Alkol tüketiminin güvenli bir miktarının olmadığını vurgulayan uzman, her seviyenin kanser riskini artırdığına dikkat çekti.

Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği, Eylül ayında alkol tüketiminin tüm kanser vakalarının yüzde 5'ine neden olduğunu belirtmişti. Ayrıca yapılan bir araştırmaya göre, Amerikalıların yüzde 51'i, alkolün kanser riskini artırdığını bilmiyor. Alkolün zararlarının medyada kasıtlı olarak gizlendiğini öne süren Smith, "Alkol, kanserin bilinen bir kaynağıdır. Alkollü içecek şirketleri, bu gerçeğin yayılmaması için büyük paralar harcıyor" şeklinde konuştu.

Alkol, hücrelerin DNA'sına zarar veren bir toksin olan asetaldehite dönüşür. Bu toksin, oksidatif stresi artırarak kanser riskini yükseltir. Alkol, hormonları etkileyerek hücre büyümesini ve bölünmesini de değiştirebilir. Bu durum, kanser gelişimi için uygun bir ortam yaratır. Aşırı alkol tüketimi; demir, selenyum, folat ve birçok vitaminin emilimini engeller.

Alkol tüketiminin meme kanseriyle doğrudan bir bağlantısı olduğuna dikkat çeken Smith, "Alkol, östrojen seviyelerini artırarak meme dokusunda değişikliklere yol açar ve DNA'ya zarar verir. Kadınlarda meme kanseri riskinin artmasının nedeni budur'' ifadelerini kullandı.

Meme kanseri vakalarının yaklaşık altıda biri, alkol tüketimiyle ilişkilidir. Northwell Health Kanser Enstitüsü'nde cerrahi onkolog olan Dr. Cindy Cen, bu bilgiyi hastalarına sıklıkla aktarırken, çoğu kişinin şaşkınlık yaşadığını belirtiyor.