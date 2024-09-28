Alkolün etkisiyle çevreye rahatsızlık veren 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bu sabahın ilk saatlerinde Girne'de 247 miligram alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırıp çağıran A.B.(E-29) ile yine bu sabahın ilk saatlerinde İskele’de 99 miligram alkollü içki tesiri altında trafik suçundan dolayı kendisine ceza yazıldığı gerekçesiyle yüksek sesle bağırıp çağıran O.Z.(E-25) tutuklandı.

Öte yandan İskele’de Şehit İlker Karter Caddesinde dün akşamüzeri 200 miligram alkollü olduğu ve kanunsuz sivri uçlu bıçak taşıdığı tespit edilen G.E.(E-34) de tutuklandı.