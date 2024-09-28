Alkolün etkisiyle çevreye rahatsızlık veren 3 kişi tutuklandı

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28/09/2024

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Alkolün etkisiyle çevreye rahatsızlık veren 3 kişi tutuklandı

Alkolün etkisiyle çevreye rahatsızlık veren 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bu sabahın ilk saatlerinde Girne'de 247 miligram alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırıp çağıran A.B.(E-29) ile yine bu sabahın ilk saatlerinde İskele’de 99 miligram alkollü içki tesiri altında trafik suçundan dolayı kendisine ceza yazıldığı gerekçesiyle yüksek sesle bağırıp çağıran O.Z.(E-25)  tutuklandı.

Öte yandan İskele’de Şehit İlker Karter Caddesinde dün akşamüzeri 200 miligram alkollü olduğu ve kanunsuz sivri uçlu bıçak taşıdığı tespit edilen G.E.(E-34) de tutuklandı.

28/09/2024 12:14
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TAGS: Alkolün etkisiyle çevreye rahatsızlık veren 3 kişi tutuklandı
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