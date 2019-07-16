Alkolün etkisiyle polisi darp edip bıçak sallayan zanlı tutuklandı

Dün, Gazimağusa’da Bayburt sokaktaki evinin önünde 164 promil alkol tesiri altında iken annesiyle tartışan, ellerini sağa sola savurup yüksek sesle bağırmak suretiyle rahatsızlık yapan, kendisine müdahale etmek isteyen polis mensubunu itmek suretiyle darp edip görevinden men eden ve uygunsuz tavrı harekette bulunan Gazimağusa sakini Çağrı Kılınç (E-34) tutuklandı.

Zanlı bugün 16.7.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Meselenin tahkikatını yapan polis mensubu Vedat Bilginaylar yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili bilgi aktardı. Bilginaylar şahadetinde, zanlının 15.7.19 tarihinde Gazimağusa’ da ikametgâhının dışında, 164 promil içki tesiri altında iken annesi ile tartışma yaşadığı, ellerini sağa sola sallamak ve bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptığını aktardı. Şikâyet üzerine olay mahalline giden ve kendisine müdahale etmek isteyen polis mensubunu elleriyle iterek yere düşürüp görevinden men eden zanlının bilahare ikametgâhından aldığı ağız uzunlukları 20 ve 12 cm olan ucu sivri 3 adet bıçağı korkutmak maksadıyla tasarrufunda bulundurduğunu belirtti.

Zanlının tutuklandığını, mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiğine değinen tahkikat memuru gerek ifadesinde gerekse kendisine okunan yazılı dava tebliğinde suçlarını kabul etmediğine dair beyanda bulunduğunu aktardı.

Mesele ile ilgili tahkikatını tamamladığını belirten Bilginaylar zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının her iki ayağındaki yaralar kapıya vurmak suretiyle oluştu

İddia makamı adına hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser zanlının her iki ayak bileğinde görülen yaraların ne olduğunu ile ilgili tahkikat memuruna soru yöneltti. Tahkikat memuru verdiği cevapta zanlının olay esnasında ikametgâhının kapısına her iki ayağı ile vurmak suretiyle kendi kendini yaraladığını belirterek zanlının doktor kontrolünden geçirildiğine vurgu yaptı.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlının KKTC haricine çıkışını yasakladıktan sonra 3000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin imza edeceği 50000’er TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emri verdi.(MHA)