Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eylül’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması konusunda çağrı yapınca, KKTC’de federal çözümden başka bir çözüm olmaz diyenler bile, dışarıya belli etmeden, ‘Yahu. Acaba. Be amma Ne oluyor. Birkaç ülke tanırsa çorap söküğü efekti ile ne olur acaba’ diye düşünmedik deseler yalan söylerler.

Tabi, nasıl ulaşılacağı konusunda herhangi bir reçete ortaya koymadan, doğrudan hedefi göstererek iki devletli çözüm diyen cenah ile ‘ben dalgama bakarım. Kıbrıs sorunu beni çok ilgilendirmez’ diyenleri zaten etkilemedi.

Peki ‘Allah etme tanınırsak’ ne olur?

Ya da Türkiye’dekilerin demesiyle, Mazallah tanınırsak.

Düşünün dünyanın tanıdığı bir ülkeyiz.

Eğitim darmadağın, sağlık berbat, ekonomi yok, maliye kasiyer, dışişleri açıklamacı, içişleri tasdikçi, ulaşım rezil, iletişim zorla, altyapı kafaya göre, çalışma hayatında tutan tuttuğunu. Sanat el yordamı, spor sürdürülemez gayretle, güvenlik bar fedailerinin sağladığı kadar, kültür yozlaştırılmış, mal mülk ele değiştirmiş, yetişmiş gençler dünyanın dört bir yanına savrulmuş vaziyette.

Hade hazırız tanıyın.

Öte yandan.

Yolsuzluk göz önünde, nepotizm normal olmuş.

Memur dairede, doktor hastanede, öğretmen okulda bulunmak istemez hale gelmiş.

Para pul olmuş, yollar çukur dolmuş, ayaklar baş olmuş.

Gemisini kurtaran Kaptan olmuş, gemi batıranlar Kaptan-ı Derya sayılmış.

Nereden bulduğunu soran olmaz, vergi vermesen sorun olmaz. Kimin eli kimin cebinde belli olmaz.

İşi bilen evde oturup maaş alır. İş bilmeyen ise makam üstüne makam devralır.

Markette TL kılığına girmiş Euro etiketleri gören markete girdiğine gireceğine pişman, diğer taraftan yolsuzluk, rüşvet hırsızlık çarkını çevirenler şişman.

‘Evet efendim, sepet efendim, ne güzel tükürdünüz şükür efendim yağmur gibi’ diyenler çoğalmış, ‘birlik beraberlik fedakârlık, çalışırız başarırız’ diyenler azalmış.

Doğru söyleyenin sadece köyden değil ülkeden kovulduğu, yalanın ağızlara değil artık beyinlere yuva yaptığı bir ülke tanınsa ne olur diye düşünmeden edemiyorum.

Şimdi en azından dış dünya ne halde olduğumuzu görmüyor. Kendi çirkefimiz içinde kendi kendimize debeleniyoruz.

Neyse Eylül yaklaşıyor. Erdoğan New York’a gidecek. Geçen yılki gibi tanıma konusunda ısrarcı olup olmadığına bakacağız.

Ama yine de maazalla, ya da Allah Etme diyorum.

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