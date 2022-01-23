Allahyar, Hull City yolcusu

Fenerbahçe ile Hull City, Allahyar Sayyadmanesh'in transferi için anlaşmaya vardı.

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23/01/2022

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Allahyar, Hull City yolcusu

Allahyar Sayyadmanesh, İngilitere yolcusu. İranlı forvetin transferi için Fenerbahçe ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City anlaşmaya vardı.

İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye 4,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Allahyar Sayyadmanesh, en son kiralık olarak Ukrayna ekibi Zorya'da forma giymiş ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

20 yaşındaki forvet, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 24 karşılaşmada 9 gol 4 asistlik performans sergiledi.

23/01/2022 21:51
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TAGS: Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh
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