Allegra Ensemble konser verdi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde dün akşam Allegra Ensemble topluluğu YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde konser verdi.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü kadın sanatçılarından oluşan topluluğun konseri öncesinde yapılan konuşmalarda cumhuriyetin önemine dikkat çekildi.

"Neşeli Topluluk" anlamına gelen Allegra Ensemble; türkü, tango, klasik caz parçalarının yanı sıra birçok farklı müzik türünden seçtikleri zengin bir repertuar ile sanatseverlerin karşısına çıktı

Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen konseri Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Turizm ve Kültür Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bazı bakanlar, milletvekilleri ve sanatseverler izledi.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel konser öncesinde yaptığı konuşmada, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını söyledi.

Günsel, “Cumhuriyet değerlerinden aldığımız güçle bilim ve sanatın aydınlattığı bu gelecek yürüyüşünde hiç durmadan çalışarak bu mirası her zaman ileriye taşıyacağız” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu konuşmasında, Cumhuriyetin 100’üncü yılının hem Türkiye’de hem de KKTC’de aynı coşkuyla kutlandığını belirtti.

Feyzioğlu, “Cumhuriyet sadece Türkiye’nin cumhuriyeti değil, kutlama sadece Türkiye’nin kutlaması değil aynı zamanda Kıbrıs Türkü’nün, KKTC’nindir” dedi.

Türkiye Turizm ve Kültür Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Atatürk ve silah arkadaşları ile Türk milletinin 100 yıl önceki destansı mücadelesinin taçlandırılmasının önemine işaret ederek, “Milletimiz cumhuriyetin ikinci asrında Türkiye yüzyılı ile taçlandırılacaktır” ifadelerini kullandı.

Yazgı, “100 yıllık cumhuriyetimizde her geçen gün birçok ülkeye örnek olabilecek gelişmeler yaşıyoruz. Barış, refah ve güvenlik yönünden tüm insanlığın yararına adımlar atma sorumluluğu ve görevi var Türkiye Cumhuriyeti’nin. Biz örnek olmak zorundayız. Biz yaşadığımız coğrafyada birçok sıkıntılardan yeri geldiğinde garantör, yeri geldiğinde ara bulucu, yeri geldiğinde ağabey pozisyonunda şu ana kadarki tüm süreçleri diplomasi anlamında başarıyla yürüttük” dedi.

Genç bir cumhuriyet olan KKTC’nin hızlı gelişme göstererek birçok ülkeye fark atmasının gurur verici olduğunu belirten Yazgı, Türkiye’nin KKTC’nin yanında durarak barış ve adaletten hiç ödün vermeden savunduğunu söyledi.

Yazgı, “Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, KKTC’nin tanınması Kıbrıs adasında kalıcı barış ve huzurun sağlanmasını isteyen tüm ülkeler için en uygun seçenektir. Ada’nın gerçekleri ortadadır ve KKTC Kıbrıs’ın en somut gerçeğidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise konuşmasında, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin 100’üncü yılının coşku ve şerefle kutlandığını kaydetti.

Töre, “Gelecek yüzyıla da büyük umutlarla giriyoruz. Çünkü Anavatan Türkiye’nin liderliğinde artık Türk Devletleri Teşkilatı da vardır. KKTC de bu teşkilatın artık gözlemci üyesidir” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki “KKTC’yi tanıyın” çağrısına işaret eden Töre, cumhuriyet kurulduktan 38 yıl sonra ilk defa Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’nın BM’de bu çağrıyı yaptığını vurguladı.

Töre, “İşte 100’üncü yılda geldiğimiz bu dik duruş Türkiye tarafından ciddi bir şekilde sergilenmiştir. Dünya 5’ten büyüktür ifadesi tam da yerine oturmuştur” dedi.

Kıbrıs Türk halkının Türk milletinin ayrılmaz bir parçası ve özü olduğunu belirten Zorlu Töre, “milli dava hepimizin özüdür. Bu dava Türkiye ile birlikte yürütülür. Türkiye olmazsa olmaz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü sanatçılarından oluşan Allegra Ensemble topluluğunun konserine geçildi.

Topluluk zengin repertuarı ile izleyenleri keyifli bir yolculuğa çıkardı.