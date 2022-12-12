Alman aktivist elini yere yapıştırdı, polis matkapla çıkardı

SWR Aktuel sitesinde yer alan habere göre, kendisine Letzte Generation (Son Nesil) adını veren bir grubun altı üyesi, cuma sabahı Mainz'in Binger Caddesi'nde oturdu ve gruptan dördü ellerini asfalta yapıştırdı.

Vandallık mı protesto mu?

Şehre giden trafik arkalarında yoğunlaşırken, daha düşük hız limiti ve sübvansiyonlu toplu taşıma biletleri talep eden bir pankart açtılar.

Polis olay yerine çağrıldı ve süper yapıştırıcıyla yapıştırılmış göstericilerden üçünün elini hemen sökmeyi başardı.

Ancak dördüncüsü, yapıştırıcı ve kum karışımıyla elini yola sabitlemişti ve polisler çevredeki asfaltı bir matkapla kaldırmak zorunda kaldı.

Daha sonra grup tarafından yayınlanan fotoğraflar, aktivistin elinin hâlâ bir asfalt kareye yapışık olduğunu gösterdi.

SWR, yoldaki çukurun hemen onarıldığını ancak yetkililerin yasa dışı toplanma ve mala zarar verme suçlamalarıyla yargılanacağını açıkladı.

Letzte Generation, üyeleri son aylarda Birleşik Krallık'ta sanat eserlerini tahrif ederek ve trafiği engelleyerek ün kazanmış olan Just Stop Oil'in kardeş grubu olarak biliniyor.

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12/12/2022 08:26