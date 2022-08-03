Alman barış elçileri Kıbrıs’ın her iki tarafında etkinlikler yaptı

“Barış için Dünya Turu” yapan Almanya merkezli “Light Awareness Academy” üyeleri, David Wared liderliğinde Kıbrıs’a geldi ve hem kuzeyde hem de güneyde etkinlikler gerçekleştirdi.

Uluslararası alanda barış elçisi olarak da kabul edilen “Light Awareness Academy” üyeleri, yıllardan beridir Kıbrıs’ın her iki kesimini eşit düzeyde ziyaret ediyor, barış için dualar ediyor, konuşmalar yapıyor, şarkılar ve danslarla barış mesajları veriyor, bu uğurda çabalar harcıyor.

Beyaz giysiler içinde ve çoğunluğu kadınlardan oluşan, beyaz meleklere görünümündeki bu barış elçileri, “Barış Gününü” bu yıl 26 Temmuz’da Lefkoşa Kuğulu Park’ta kutladı.

Barış kutlamaları, mesajlar, şarkılar ve danslarla izleyenlerin ilgisini çekti. Söz konusu barış kutlamaları, aynı gün Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Eleftheria Meydanı’nda da gerçekleştirildi.

Başta David Wared olmak üzere, tüm üyeler, Kıbrıs’ın barışa kavuşması için çalışmalarına devam edeceklerini ve seslerini tüm dünyaya duyurmak için gayret göstereceklerini vurguladı.

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03/08/2022 09:57