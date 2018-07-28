Alman basını yazdı: Düsseldorf'u reddetti Galatasaray'a geliyor

Savunmaya yönelik takviye çalışmalarını sürüdüren Galatasaray'da Benedikt Höwedes ismi gündeme geldi.

Alman Bild gazetesi Schalke'nin kadroda düşünmediği 30 yaşındaki oyuncunun Düsseldorf'un teklifini Galatasaray'da forma giymek için reddettiğini yazdı.

Galatasaray'ı en ciddi seçenek olarak görüyor

Bild'e göre Höwedes; "İyi yönetilen, sportif, iddialı ve mümkün olduğu kadar uluslararası bir kulüpte forma giymek istiyor. Zaten bu kriterleri karşılayan ve yıllık maaşının da sorun teşkil etmeyeceği Galatasaray'ı en ciddi seçenek olarak görüyor."

Benedikt Höwedes kimdir?

Kariyerine Schalke altyapısında başlayan Benedikt Höwedes, geçtiğimiz yıl Juventus'ta kiralık olarak forma giymişti.

Bundesliga'da bugüne kadar 240 maça çıkan tecrübeli savunmacı, 12 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Höwedes, Almanya Milli Takımı'nda da 44 kez forma giydi ve 2 gol attı.