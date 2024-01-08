Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti

Bayern Münih'in ve Almanya Milli Takımı'nın efsane oyuncularından Franz Beckenbauer hayatını kaybetti.

Bayern Münih'in bir dönem başkanlığını yapan ve onursal başkan olan Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1974’de oyuncu olarak 1990’da da teknik direktör olarak dünya kupasını ülkesi adına kaldırmıştı.

Kariyerinde 2 kez Ballon D'Or, 1 kez Dünya Kupası, 1 kez Avrupa Şampiyonluğu ve 3 kez de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı.