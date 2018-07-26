Alman gazetesinden akılalmaz iddia...

Almanya Milli Takımı'nın başarısızlığının sorumlusu olarak Mesut Özil’i gösteren Bild Gazetesi şimdi de yıldız oyuncunun sevgilisi Amine Gülşe’yi hedef aldı. Gazete haberinde Gülşe’nin ailesinin “Erdoğan destekçisi” olduğunu iddia ederek Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini isteyenin de Gülşe olduğunu öne sürdü.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Almanya Milli Takımı’ndan ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle ayrılan Mesut Özil’in sevgilisi Amine Gülşe için gazete, çiftin fotoğraflarını yayımlayarak “Mesut’un sevgilisi bu olayda ne rol oynadı? Bu kız ve ailesinin Mesut’un üzerinde etkisi var mı?” iddiasında bulundu.

Gazete haberinde Gülşe’nin ailesinin “Erdoğan destekçisi” olduğunu iddia ederek Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini isteyenin de Gülşe olduğunu öne sürdü.

Haberde Gülşe’nin oyunculuk kariyerini bırakarak Özil ile birlikte İngiltere’de yaşayıp yaşamayacağına karar vermediği de iddia edildi.

Bild Gazetesi’nin başeditötörü Alfred Draxler, “Amine Gülşe’nin ailesinin Erdoğan’ın destekçileri olduğu biliniyor. Bu fotoğrafı Gülşe’nin kendisiyle evlenmek isteyen Mesut’tan ısrarla çektirmesini istediği yönünde ciddi iddialar var” yazdı. Haberde ikilinin yakın zamanda evleneceği ve Gülşe’nin sıklıkla Mesut’a destek ve aşk mesajları da atarak kafasını karıştırdığı ifade edildi.