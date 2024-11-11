Alman Gönüllü İtfaiyecilerden Girne'ye Nezaket Ziyareti

Almanya’nın Dürrlauingen Bölgesi Gönüllü İtfaiyecilerinin yer aldığı heyet, Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen ziyarete Girne İtfaiye Amiri Nazım Haktan, Girne Belediyesi Bayındırlık Bölümü Personeli Sibel Çetinaslan ve ÇADER adına AB Proje Sorumlusu Irene Raab-Marancos ile Almanya’dan Christoph Gröner-Weikert (İtfaiye 1. Komutanı/Huzur Bakım Evinde Görevli MINDELALTHEIM), Leix Markus (İtfaiye Yardımcı Komutanı/IT Operasyon ve İşbirliği Takım Lideri MÖNSTETTEN), Strobel Johannes (İtfaiye Yardımcı Komutanı/IT Sistem Yöneticisi MINDELALTHEIM), Strobel Thomas (İtfaiye 2. Yönetim Kurulu Üyesi ve Ekip Görevlisi/Ürün Kalite Yöneticisi MINDELALTHEIM) yer aldı. Toplantıda, hayata geçirilmesi planlanan ‘Gönüllü Acil Müdahale Birimleri’ konusunda fikir alışverişi gerçekleştirildi.