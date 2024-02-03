Alman kamu bilgilendirme radyosu kapsamlı bir dosya yayımladı

Almanya’nın en geniş dinleyici kitlesine sahip, ulusal kamu bilgilendirme kanalı Deutschlandfunk radyosunda dün akşam prime time’de İsias Davası ilgili özel haberini yayınladı.

Dosyada, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Adıyaman Tabipleri Odası İsmail Tosun’la yapılan röportaj yayınlandı.

Yayının linki, “6 Şubat 2023'te Türkiye'nin güneydoğusu ve Suriye'nin kuzeyi depremle sarsıldı. Yaklaşık 60.000 kişi öldü. Ayrıca Ruşen Karakaya'nın kızı… Anne bugüne kadar acısıyla mücadele ediyor, aynı zamanda adalet için de mücadele ediyor” şeklinde paylaşıldı.

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