Alman mahkemesi karar verdi: Sinovac aşısı olan kadın ülkeye alınmadı

Milyonlarca Türk vatandaşının aşılandığı Çin aşısı Sinovac'ın, Avrupa tarafından tanınmadığı ve yaptıranların seyahat serbestisinden yararlanamayacağı, mahkeme tarafından da teyit edildi.

Berlin'deki kızı ve torununu ziyaret etmek isteyen ve Alman vizesi olan bir İranlı kadının ziyareti engellendi. Kadının iki Çin aşısı vardı. Ancak Almanya, bu aşıların AB tarafından tanınmadığını, “AB Aşı Pasaportu'na kaydedilmediğini” belirterek, annenin Berlin'de yaşayan kızı ile torununu ziyarete gitmesini engelledi.

Bunun üzerine kadının Berlin'deki ailesi İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme verdiği kararda, “Federal İçişleri Bakanlığı'nın Mart 2020'den beri aldığı corona önlemlerine“ değinildi. Mahkeme, salgının kontrolü için Schengen ülkelerinden gelen seyahatlerin kısıtlandığını belirterek, “Her ne kadar çekirdek ailelerin ziyaretleri kısıtlanması sakıncalı görünse de, başvuru sahiplerinin temel hakkı olan seyahat hakkına müdahale orantısız değildir” denildi. Acil ziyaretlere, karantina ve diğer koşullarla izin verildiği de vurgulandı.

SADECE 4 AŞI PASAPORTA İŞLENİYOR

AB, sadece BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarına geçiş izni veriyor. Diğerleri engellenebiliyor ya da aşı pasaportuna zaten giremedikleri için seyahatleri kısıtlanabiliyor. AB vatandaşı veya AB üyesi ülkelerde oturma izni olanlar ise, eğer aşı yaptırmamışsa ya da tanınmayan bir aşı yaptırmışsa, ülkesine vardığında karantinaya alınıyor.

Ayrıca gidişten önce ve gidiş sonrası test mecburiyetleri bulunuyor.

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10/09/2021 17:33