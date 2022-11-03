Alman milli kaleci Neuer, cilt kanseri nedeniyle üç kez ameliyat edildiğini duyurdu

Tenisçi Angelique Kerber ile bakım ve güneş koruma ürünlerini piyasaya sürecek ortak bir şirket kuran Neuer, şirketin tanıtımına ilişkin yapılan basın duyurusunda açıklamalarda bulundu.

Neuer, Kerber ve kendisinin cilt hastalıklarına ilişkin önceden yaşanmış hikayeleri olduğunu belirterek, kendisinin cilt kanserinden dolayı üç kez ameliyat edildiği bilgisini paylaştı.

Tecrübeli kaleci, sürekli açık havada antrenman yaptığını ve boş vaktini de doğada geçirmeyi sevdiği için güneşten korunmaya dikkat ettiğini kaydetti.

Öte yandan Neuer omuzundaki sakatlık sebebiyle bir süreden beri forma giymiyor. Ancak Neuer’in 18 gün sonra Katar’da başlayacak 2022 Dünya Kapası öncesinde kaleye döneceği bildirildi.

Bayern Münih’in teknik direktörü Julian Nagelsmann, Neuer’in hafta başından beri antrenmanlara başladığını ifade ederek, “İyi durumda. Gelişmesi iyi. Bu hafta sonu Berlin’de oynanacak karşılaşmada maça çıkabilir. Bunu günden güne değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick, 2022 Dünya Kupası aday kadrosunu 10 Kasım’da açıklayacak.

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03/11/2022 09:19