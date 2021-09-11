Alman ordusunda aşırı sağ eğilimi: 8 adrese baskın yapıldı

Alman ordusu içinde aşırı sağcılar yükseliyor. 8 adrese baskın yapan polis, aşırı sağcı gruba ait çok sayıda silah ve mühimmat buldu. Savcılık, 6'sı Alman ordusunda yedek subay olan 9 kişiyi, silahlı bir grup oluşturdukları şüphesiyle soruşturuyor.

Alman ordusu içindeki aşırı sağcıların sayısı yükseliyor. Ordu içindeki aşırı sağcı bir grup şüphesi, Alman polisini harekete geçirdi.

Yaklaşık 200 polis, farklı eyaletlerde 8 adrese baskınlar düzenledi. Çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Şüphelilerin aşırı sağcı bir askeri spor grubuna üye oldukları belirlenirken, Lüneburg Savcılığı, 6'sı Alman ordusunda yedek subay olan 9 kişiyi, silahlı bir grup oluşturdukları şüphesiyle soruşturuyor.

Bin şüpheliden 843'ü aşırı sağcı

Almanya Savunma Bakanlığının 2020 yılı verileri de ordu içindeki aşırı sağ eğilimini ortaya çıkarıyor. Buna göre, yürütülen soruşturmalardaki binin üzerindeki şüphelinin, 843'ünü aşırı sağcılar oluşturuyor.

Birkaç ay önce de Alman ordusunda görevli bazı askerlerin sohbet grupları deşifre olmuştu.

Nazi sembol ve fotoğraflarının paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

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11/09/2021 16:56