Alman TUİ firmasına tepkiler büyüdü, AB normlarına aykırı

Güney Kıbrıs yönetiminin baskısı ile çark eden ve “Kuzey Kıbrıs işgal altında” diyerek, adaya getirdiği turistlerin KKTC’ye geçişine izin vermeyen TUİ isimli tur operatörüne hem Kıbrıs’ın kuzeyinde hem de Türkiye’de ciddi bir tepki oluştu.

Türkiye’de 16 oteli bulunan 2024 yılı Türkiye hedefi 2.6 milyon olan bir şirketin Türkiye hakkında bu denli pervasızca bir karar alması Türkiye’nin buna sessiz kalmamasına neden oldu.

TUİ, Rum hükümetinin baskısı ile KKTC’ye “işgal altında” derken, dolaylı olarak en büyük pazarı Türkiye’yi de “işgalci” ilan etmişti.

TUİ’nin Türkiye’ye yönelik ağır suçlamasının ardından büyük bir diplomatik kriz yaşanıyor. Şirketin Türkiye’den özür dilemesi, kararını ise geri alması bekleniyor.

Tepkiler artıyor

Öte yandan TUİ’nin bu kararına kamuoyundan da ciddi bir tepki furyası başladı. Özellikle KKTC makamları konuyu çok ciddi şekilde eleştirirken Türkiye’deki makamların da bu konuda bir yaptırımının söz konusu olabileceği öğrenildi.

TUİ Türkiye pazarını riske attı

Turizm kaynakları, TUİ’nin Türkiye gibi büyük bir pazarı riske attığını ifade ederek Türkiye Turizm Bakanlığı’nın bu noktada sessiz kalmayacağını ifade ediyor. Türkiye Turizm Bakanlığı’nın şirketle ilgili sert tedbirlerinin yolda olduğu öğrenildi.

Her yıl Türkiye pazarından milyonlarca euro kazanan TUİ’nin bu tutumu Türkiye’de de ciddi tepki aldı. TUİ’nin bu tutumundan vazgeçerek özür dilemesi bekleniyor.

AB normlarına aykırı

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin baskılarıyla çark eden ve anlaşma yapan TUİ firmasının bu kararı Avrupa Birliği seyahat özgürlüğü normuna da aykırı. Açıkça bir suç işleyen firmanın Rum Yönetimi ile nasıl bir anlaşma yaptığı ise merak ediliyor.