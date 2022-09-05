Alman ucuzcu marketten gaz faturasına karşı 599 euroya 22 gün Türkiye tatili

Almanya’da emekliler kışın enerji faturalarından kaçmak için güneye göç etmeyi planlarken, ucuzcu süpermarket zinciri Lidl’in seyahat acentası Antalya‘da 5 yıldızlı otelde her şey dahil 22 gün tatil için 599 euroluk kampanya başlattı. Sosyal medyada Türkiye’den birçok kullanıcı, Almanlara ucuz tatilin kendilerine farklı maliyetine dikkat çekti.

Batı’nın Rusya yaptırımlarının tetiklediği gelişmeleri müteakip Moskova Avrupa’ya gaz vanalarını önce kısıp sonra kapatırken, Alman basını emeklilerin kışın devasa enerji faturalarının altında ezilmektense soğuk ayları Türkiye, Yunanistan ve Tunus’ta geçirmeyi yeğlediğine dair haberlere geniş yer ayırıyor.

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05/09/2022 11:08