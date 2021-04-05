Almanların çoğunluğu hükümetin verdiği aşı sözüne inanmıyor

Almanya'da yapılan araştırma, ülkede yaşayanların üçte ikisinin federal hükümetin 21 Eylül'e kadar herkese yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılacağı vaadine inanmadığını ortaya koydu.

YouGov adlı araştırma şirketinin Alman Haber Ajansı (DPA) için yaptığı ankete göre, hükümetin Kovid-19 aşısıyla ilgili verdiği sözü tutabileceğine inanmayanların oranı yüzde 62 olarak belirlendi.

Her yetişkine 21 Eylül'e kadar aşı imkanı vaadine inanların oranı da yüzde 23'te kaldı. Ankete katılanların yüzde 15'i ise herhangi bir görüş belirtmedi.

Şansölye Angela Merkel ve Sağlık Bakanı Jens Spahn, 21 Eylül'e kadar Almanya'da aşı olmak isteyen tüm yetişkinlere imkan sunacaklarını açıklamıştı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi seçmenleri arasında da hükümetin vaadine inanmayanların oranı yüzde 53 olarak tespit edildi.

Ülkede Paskalya Bayramı'ndan sonra 35 bin aile hekimine ait muayenehanelerde Kovid-19 aşı uygulaması başlayacak.

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05/04/2021 18:01