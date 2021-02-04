Almanya aşı pasaportuna onay vermeye hazırlanıyor

Almanya henüz iki ay önce eşitsizlik yaratır diyerek olumsuz baktığı aşı pasportuna onay vermeye hazırlanıyor. Başbakan Merkel, “Yeterli miktarda aşı olduktan sonra, aşılanmış kişilerin bazı konularda tercih edilebileceğini düşünüyorum. Eğer, aşı istemiyorsanız, bazı şeyleri yaşayamayacağınızı da söylemek isterim” dedi.

Almanya, aşılananlara corona kurallarının geçerli olmadığı, aşı yaptırmayanların veya direnenlerin ise, corona kurallarına uyarak, “kısıtlı haklardan” yararlanabileceği şeklinde bir sistem düşünüyor.

AŞISIZ DÜĞÜN YOK: İlk gelen bilgilere göre büyük toplantılar, partiler, düğünler kalabalık eğlence yerleri, düğünler gibi etkinlikler, sadece aşı yaptıranlara açık olacak. Aşı yaptırmayanlar, buralara katılamayacak. Hukuksal sorun da olmayacağı açıklandı.

OTEL VE RESTORANLAR: Alman Otel ve Restoranlar Derneği Başkanı Ingrid Hartges, “Sadece aşı olanların, restoran, otel veya etkinliklerden faydalanması mantıktı” dedi. Ancak, şu anda aşı pasaportu gösterip göstermeme zorunluluğunun nasıl olacağını bilmediklerini, bunun toplumun büyük kesimi aşılandıktan sonra mümkün olabileceği belirtildi.

AŞI PASAPORTU İLE BİLET: Konser ya da etkinliklere bilet satan Eventim, organizatörlerin sadece aşılı kişilerin, konserlere veya etkinliklere katılmasına izin vermesini istiyor. Eventim patronu Klaus-Peter Schulenberg yaptığı açıklamada, “Yeterli aşı varsa ve herkes aşılanabiliyorsa, organizatörler aşıyı etkinlikler için giriş şartı haline getirebilmeli” dedi. Bu durumda, bilet satılırken, aşı pasaportu talep edilebilecek.

AŞI YAPTIRAN MAÇA GİDECEK: Alman futbol liginin 18 kulübü, statların seyirciye açılmasını görüşmek için bu ayın ortasında toplanıyor. Toplantı öncesi, “Aşı yaptıranların futbol maçlarını izlemek için stadyumlara gelmesine izin verilmesi” görüşü ağır bastı.

ESKİ SEYAHAT HAKKINI ALACAK: Turizm ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için, benzer formül düşünülüyor. Bild gazetesine açıklama yapan Turizmciler Derneği Genel Müdürü Norbert Kunz, “Güvenli seyahat için vaka sayısının düşmesi lazım. Aşılama, test, temas, hijyen önlemleri ile birlikte bu mümkün olabilir” dedi.

ÖZEL İŞLETME REDDEDEBİLİR: Aşılanan kişinin, aşılanmayanlara oranla bir avantajının olmasının hukuksal yönü halen tartışılıyor. Hukukçular, “Özel işletmeler, aşılanmamış, aşı pasaportu olmayan kişileri reddedebilir. Bunun sorun çıkaracağını sanmıyoruz” diyorlar. Devlet ve kamu hizmetinde ayrımcılık olmadığı sürece, aşılananların haklardan sınırsız yararlanmasında bir sorun görülmüyor.

AŞI YOKSA, AB DE YOK: Avrupa Birliği hem birlik içinden hem de birlik dışından geleceklere “aşı pasaportu” şartını şubat sonu ya da mart ayında yeniden gündeme alacak. Eğer, yeterli sayıda kişi aşılanmışsa, bu durumda aşı pasaportu şartı getirilecek. AB vizesi, aşı şartına bağlanacak. Türkiye'den vizesi olanlar, bu olmadan AB'ye giremeyecek. Girebilse bile o zaman, test-karantina kuralları geçerli olacak.

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04/02/2021 15:22