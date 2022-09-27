Almanya aşırı sıcaklar nedeniyle beş büyük buzulundan birini kaybetti

Almanya'da bu yaz görülen aşırı sıcaklar nedeniyle eriyen Alpler'deki Güney Schneeferner, "buzul" statüsünden çıkarıldı.

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27/09/2022

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Almanya aşırı sıcaklar nedeniyle beş büyük buzulundan birini kaybetti

Almanya'da bu yaz görülen aşırı sıcaklar nedeniyle eriyen Alpler'deki Güney Schneeferner, "buzul" statüsünden çıkarıldı.

Bavyera Bilimler Akademisinden yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın sadece 4 büyük buzulu kaldı.

Alman bilim insanları bu ay Güney Schneeferner'in üzerinde yapılan ölçüm çalışmalarının, buzulun 4 yılda yarı yarıya küçüldüğünü gösterdiğini söyledi.

Çalışmada, buzulun çoğu bölgesinin 2 metreden biraz daha kalın olduğu ve artık buzul statüsünden çıkarıldığı bilgisi yer aldı.

Uzmanlar, küçülen buz tabakasının 1 ila 2 yıl içinde tamamen eriyeceği tahmininde bulundu.

Bilim insanları, Avrupa'da yer alan çok sayıda buzulun iklim değişikliği nedeniyle ilerleyen yıllarda yok olmaya mahkum olduğunu ifade ediyor.

27/09/2022 11:33
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TAGS: Almanya, sıcak, buzul
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