Almanya, Baltık Denizi'nde sürüklenen tankeri kurtarmaya çalışıyor

Almanya, Rusya'nın yaptırımlara rağmen petrol ihraç ettiği ‘hayalet filosunun’ bir parçası olduğundan şüphelenilen ve Baltık Denizi'nde sürüklenen bir petrol tankerini kurtarmaya ve petrol sızıntısını önlemeye çalışıyor.

Komuta merkezi, 274 metre uzunluğundaki Panama bandıralı geminin Almanya'nın doğu kıyısındaki ‘Rügen'in kuzeyindeki Baltık Denizi kıyı sularında manevra yapamayarak düşük hızda’ sürüklendiğini bildirdi.

Alman denizcilik otoritesi cuma gecesi yaptığı açıklamada, olay yerine sevk edilen üç römorkörün gemiyle temas kurmayı başardığını ve tankeri kuzeydoğuya doğru itmeye çalıştığını duyurdu.

Komuta merkezi, ‘Beaufort ölçeğinde 5 ila 6 derecelik rüzgarların kuzeye kayması ve gemiyi 2,5 metre yüksekliğe kadar dalgalarla kıyıya doğru itme tehdidi’ nedeniyle bu güvenlik önlemini aldığını belirtti.

Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığı habere göre çekme operasyonuna yardımcı olmak üzere bir Alman polis helikopteri Eventen'e dört uzman gönderdi ve bu uzmanlar 24 mürettebata ‘gemide halen elektrik olmadığı için’ telsiz ve meşale sağladı.

Dört uzman kıyıya geri getirilmeden önce gemide yaklaşık üç saat geçirdi. Diğer yandan bir Alman deniz uçağının gemi üzerinde birkaç kez uçtuktan sonra ‘herhangi bir petrol sızıntısı’ tespit etmediği kaydedildi.

Amanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, Rusya'yı ‘sadece Ukrayna'ya karşı saldırgan savaşıyla değil (...) aynı zamanda çürük petrol tankerleriyle de Avrupa güvenliğini tehlikeye atmakla’ suçladı.

Greenpeace'de deniz biyoloğu olan Thilo Mack ise ‘Rus filosunun hayalet gemilerinin Baltık Denizi kıyılarını her gün tehdit ettiğini’ ifade etti.