Almanya Başbakanı yine titreme nöbeti geçirdi

Meclis'te çekilen videoda Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in konuşması sırasında kürsünün yanında bekleyen 64 yaşındaki Merkel'in 2 dakika boyunca kollarını kavuşturarak titrediği görülüyor.

Daha sonra verilen suyu içmeyen Merkel yeni Adalet Bakanı Christine Lambrecht ile el sıkışıyor.

Merkel 18 Haziran'da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin yanında da titreme nöbeti geçirmişti. Su içtikten sonra kendine gelen Merkel, bunu vücudunun susuz kalmasına bağlamıştı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in G-20 zirvesi için bugünkü Japonya ziyaretini iptal etmeyeceğini belirterek "Her şey planlandığı gibi devam edecek. Federal Şansölye iyi" dedi.

Merkel dün Meclis görüşmelerine katılmış ardından Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nde bir konuşma yapmıştı.

Alman haber kanalı NTV, Merkel'in 2 yıl önceki Meksika ziyaretinde de sıcak havada titreme nöbeti geçirdiğini aktardı.