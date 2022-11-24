Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Almanya hükümetini başlangıçta “Ukrayna ordusunun hızlı yenilgisini desteklemekle" suçlamasını “tamamen saçmalık" olarak nitelendirdi.

Hebestreit, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında Johnson’un CNN'de dile getirdiği suçlamaların doğru olup olmadığı sorusuna cevap verdi.

Johnson’un sözlerinin “tamamen saçmalık” olduğunu belirten Hebestreit, çok eğlendirici olan eski Başbakanın her zaman gerçekle kendine has bir ilişkisi olduğunu bildiklerini, bu olayda da aynı şey olduğunu aktardı.

Hebestreit, Almanya’nın savaş başladıktan sonra Ukrayna’ya önemli miktarda silah verdiğini, ülkesinin savaş ve kriz bölgelerine silah göndermeme uygulamasından vazgeçtiğine işaret ederek, “Bu nedenle, gerçekler bu suçlamaya karşı duruyor.” şeklinde konuştu.

Eski İngiltere Başbakanı Johnson, CNN'e yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşından önceki tutumları konusunda Fransa, Almanya ve İtalya'yı sert bir dille eleştirmiş, Rusya-Ukrayna savaşında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna'nın arkasında durduğunu, hala destek verdiğini ancak savaştan önce durumun böyle olmadığını savunmuştu.

Johnson, Batılı ülkelerin Ukrayna-Rusya gerilimine tepkileri konusunda Fransa'ya savaş ihtimalini "son ana kadar kabullenmeme" eleştirisi getirirken, Alman hükümetini de başlangıçta "ekonomik nedenlerle uzun bir çatışma yerine, Ukrayna ordusunun hızlı yenilgisini desteklemekle" suçlamıştı.

Eski İngiltere Başbakanı, Almanya'nın bu tutumu için "Bunu destekleyemedim, bunun korkunç bir bakış açısı olduğunu düşündümz ancak onların neden böyle düşündüğünü ve nasıl hissettiklerini anlayabiliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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24/11/2022 10:20