Almanya Bundesliga | Bayer Leverkusen 2-1 Freiburg (Puan durumu)

Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen, 9. hafta sonunda liderliğini sürdürdü.



Konuk ettiği Freiburg'u 2-1 mağlup eden Xabi Alonso'nun ekibi, puanını 25'e yükseltti.



Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri Florian Wirtz ve Jonas Hofmann kaydetti. Freiburg'ın tek golü ise Manuel Gulde'den geldi.

9 hafta sonunda namağlup

Bundesliga'da oynadığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Bayer Leverkusen, ligdeki namağlup iki takımdan biri.



Ligteki tek puan kaybını Bayer Münih deplasmanında yaşayan Leverkusen, o maçta rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.



Bayer Leverkusen'in ardında ikinci sırada yer alan Bayern Münih, 9 maç sonunda 7 galibiyet ve 2 beraberlikle ligdeki namağlup diğer takım.

Bundesliga'da 10. haftada dev maç

Ligin 10. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir maç oynanacak.



Bayern Münih, 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Borussia Dortmund'la karşılaşacak.



Bayer Leverkusen ise liderliğini sürdürmek için Hoffenheim'a konuk olacak.