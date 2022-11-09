Almanya Bundesliga | Bayern Münih 6-1 Werder Bremen (Maç Sonucu)

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Bayern Münih, sahasında Werder Bremen'i farklı mağlup etti.



İlk yarısını 4-1 önde kapattığı maçı 6-1 kazanan Bayern Münih, puanını 31'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Werder Bremen ise 21 puanda kaldı.



Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller Jamal Musiala, Serge Gnabry (3), Leon Goretzka ve Mathys Tel'den geldi. Konuk Werder Bremen'in tek golünü ise Anthony Jung kaydetti.



Bundesliga'da gelecek hafta Bayern Münih, Schalke'ye, Werder Bremen ise Leipzig'e konuk olacak.

Penaltı kaçtı

Bayern Münih formasıyla ligde çıktığı son 5 maçta 5 gol ve 2 asistle oynayan Maxi Choupo Moting, gol atma serisini Werder Bremen maçında sonlandırdı.



33 yaşındaki oyuncu, takımının 17. dakikada kazandığı penaltı atışında topun başına geçerken ağları havalandıramadı.

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09/11/2022 09:39