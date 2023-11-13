Almanya Bundesliga | Leverkusen 4 - 0 Union Berlin (Maç sonucu, puan durumu)

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Bayer Leverkusen, Union Berlin'i konuk etti. BayArena'da oynanan maçtan ev sahibi takım 4 - 0 galip ayrıldı.

Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Alejandro Grimaldo, 57. dakikada Kossonou Odilon, 73. dakikada Jonathan Tah ve 83. dakikada Nathan Tella attı.

Bayer Leverkusen, 11 haftası geride kalan Bundesliga'da, üst üste 7, toplamda ise 10. galibiyetini aldı ve 31 puanla liderliğini sürdürdü. Son sıradaki Union Berlin'in ise 6 puanı bulunuyor.