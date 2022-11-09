Almanya Bundesliga | Wolfsburg 2-0 Borussia Dortmund (Maç Sonucu)

Almanya Bundesliga'da Wolfsburg, Borussia Dortmund karşısında aldığı galibiyetle ligde üst üste 3. kez sahadan 3 puanla ayrılıp rakibinin galibiyet serisini bitirdi.



Mücadeleye hızlı başlayan Wolfsburg, Mickey van de Ven'in 6. dakikada kaydettiği golle öne geçti ve devreye bu skorla girildi.



Karşılaşmanın ikinci yarısında Borussia Dortmund, beraberlik golünü bulamazken ev sahibi Wolfsburg, 90. dakikada skoru belirledi. Patrick Wimmer'in asistinde Lukas Nmecha, takımının 2. golünü kaydetti.

Bu sonuçla Wolfsburg, kötü başladığı sezonda yükselişini sürdürüp puanını 20 yaparken ligde 3 maç sonra kaybeden Borussia Dortmund, 25 puanda kaldı.



Ligdeki 5. galibiyetini elde eden Wolfsburg ise yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı ve üst üste 3. galibiyetini elde etti.



Bundesliga'da gelecek hafta Wolfsburg, Hoffenheim'a konuk olurken Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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09/11/2022 09:35