Almanya Cumhurbaşkanı Lefkara köyünü gezdi...Mülteci kabul merkezine de gitti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in, dün Lefkara köyünü ziyaret etti.

Alithia gazetesi Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in, Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaretin son gününde Lefkara köyünü gezdiğini yazdı.

Steinmeier’in köyü gezerek, tarihi hakkında bilgi aldığını, ayrıca yöresel lokumun ve Kıbrıs kahvesinin tadına baktığını yazan gazete, Lefkara Belediye Başkanı Sofoklis Sofokleus’ın Alman Cumhurbaşkanına Lefkara işi hediye ettiğini de belirtti.

Steinmeier’in daha sonra Köfünye” (Geçitkale) köyünde bulunan mülteci kabul merkezine giderek burada İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’dan, hükümetin mülteci politikasına ilişkin bilgi aldığını belirten gazete ,Steinmeier’in burada kalanların yanı sıra personel ve sivil toplum örgüt temsilcileri ile de sohbet etme imkanı bulduğunu yazdı.

Habere göre Steinmeier’in temasları, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in onuruna verdiği yemeğin ardından tamamlandı.

Politis gazetesine göre, Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier’in ziyaretini yorumlayan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, görüşmelerinde ele aldıkları konular arasında Almanya’nın Kıbrıs sorununa, sadece açıklamalarla değil, özlü olarak nasıl yardımcı olabileceğinin de bulunduğunu söyledi.

Hristodulidis, bu kapsamda, kamu oyuna açıklanması mümkün olmayan görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Hristodulidis, Steinmeier ile ayrıca bölgedeki gelişmeleri ve insani yardımın ileriye götürülmesi gerekliliği gibi konuları da ele aldıklarını ifade etti.