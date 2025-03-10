Almanya genelinde 13 havalimanında başlatılan grev uçuşları iptal ettirdi. Bir günlük iş bırakma eylemi başkent Berlin başta olmak üzere Frankfurt, Düsseldorf ve Münih gibi merkezlerde binlerce uçuşun aksamasına neden oldu.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre aralarında Frankfurt ve Münih'in de bulunduğu 13 Alman havalimanında ve ülkenin diğer ana destinasyonlarında çalışan işçilerin bir günlük grevi, bugün çoğu uçuşun iptal edilmesine neden oldu.

Bugün ülke genelinde yarım milyondan fazla yolcu seyahat aksaklığı ile karşı karşıya.

Gece yarısı başlayan 24 saatlik grev, havalimanlarındaki kamu sektörü çalışanlarının yanı sıra yer ve güvenlik personelini de kapsıyor.

Almanya'nın en işlek havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nın işletmecisi, bugün buradan hiçbir yolcu uçağının kalkmayacağını bildirdi.

Habere göre yarın da gecikmeler ve iptaller yaşanabilir. Planlanan 1,116 gelen ve giden uçuştan 1,050'si şimdiden iptal edildi ve bu sayının artması bekleniyor.

Berlin Havalimanı'nın tüm düzenli kalkış ve varışları iptal edilirken, Hamburg Havalimanı hiçbir kalkışın mümkün olmayacağını belirtti.

Köln/Bonn Havalimanı düzenli yolcu servisi olmadığını açıkladı. Münih Havalimanı'ndan ise yolculara "büyük ölçüde azaltılmış bir uçuş programı" beklentisinde olmaları tavsiye edildi.