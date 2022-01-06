Almanya Google ürünlerinin incelenmesini 'rekabet' için hızlandırıyor

Federal Kartel Dairesi'nden yapılan açıklamada, şirketlerin pazar hakimiyetini belirleme ve rekabete karşı bazı uygulamaları yasaklama konusunda Federal Kartel Ofisi'ne geçen yıl daha fazla yetki verildiği hatırlatıldı.



Açıklamada, Google'ın ana şirketi Alphabet'in, Alman Kartel Dairesi'nin yeni genişletilmiş denetim yetkilerine tabi olması için gereken ölçek eşiğini karşıladığı bildirildi. Kartel Dairesi'nin, Google'ın kişisel verileri kullanımı ve Google News Showcase ürününü internet şirketlerini düzenlemeye yönelik yeni yetkileri kapsamında incelediği belirtildi.



Almanya Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Federal Kartel Dairesi'nin, artık rekabete zarar veren somut davranış biçimleriyle mücadele edebileceğini belirtti.



Mundt, "Ocak 2021'den bu yana büyük dijital şirketleri denetlemek için yeni bir aracımız oldu. Bir yıldan kısa bir süre sonra bu kapsamda ilk resmi kararı aldık ve Google'ın pazarda büyük önem taşıdığını belirledik." ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



06/01/2022 09:09