Almanya ilk sıvı gaz terminallerini birkaç hafta içinde faaliyete geçirecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkenin kuzeyinde birkaç hafta içinde ilk sıvı gaz terminallerin faaliyete geçeceğini söyledi.

Scholz, Federal Meclis’te bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, enerji alanındaki çalışmalarla Almanya'da bugün enerji depolarının dolduğunu belirtti.

Hükümetin enerji güvenliğini sağlama konusunda alternatifler oluşturduğuna işaret eden Scholz, “Birkaç hafta içinde ilk sıvı gaz terminalleri Almanya’nın kuzeyinde faaliyete geçecek.” dedi.

Scholz, kömür santrallerinin çalışmaya devam edeceğini ve üç nükleer santralin de ilkbahara kadar faaliyetlerini sürdüreceğini anımsatarak, enerji reformunu başlattıklarını ve yenilenebilir enerji kaynaklarını daha fazla yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

"Bütün bunlar, Almanya'nın enerji güvenliğinin bu kış için garanti altına alındığı anlamına geliyor." diyen Scholz, bunun hükümetin bu alanda yaptığı çalışmaların yanı sıra vatandaşlar ile şirketlerin enerjiyi idareli kullanmalarından dolayı da mümkün olduğunu anlattı.

Scholz, artan enerji fiyatlarını devletin tamamen sübvanse edemeyeceğini vurgulayarak, ancak fiyatları kabul edilebilir bir seviyeye düşürebileceklerini vurguladı.

Bunu gaz için alınan verginin yüzde 7’ye düşürülmesiyle ve diğer önlemlerle sağlayacaklarını ifade eden Scholz, “Ülkemiz bu krizin üstesinden gelebilecek ve krizden daha güçlü şekilde çıkabilecek güce sahiptir.” dedi.

Scholz, halkın üzerindeki mali yükün azaltılması için yardım paketleri uygulamasına geçileceği bilgisini de paylaştı.

Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması için yasalar çıkardıklarına işaret eden Scholz, 2030’da elektriğin yüzde 80’ini yenilenebilir enerjiden üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Scholz, Ukrayna’yı desteklemeyi sürdüreceklerini ifade ederek, Rusya’ya da bu savaşa son verme çağrısında bulundu.

Endonezya’nın ev sahipliğinde Bali’de düzenlenen G20 Zirvesi’nde Rusya’ya önemli bir mesaj verildiğini dile getiren Scholz, burada herkesin nükleer tehdidin kabul edilmez olduğunu vurgulandığını, bunun Çin yönetimi tarafından da ifade edildiğini anlattı.

Başbakan Scholz, Avrupa Birliği’nin (AB) geleceğine ilişkin daha önce çeşitli önerilerde bulunduğunu hatırlatarak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile daha etkin bir Avrupa hedefinde birleştiklerini kaydetti.

Fransa ve İspanya ile Avrupa’nın güvenliği ve egemenliği için stratejik öneme sahip projede sorunun çözüldüğünü aktaran Scholz, “Bu yıl, Avrupa hava muharebe sistemi FCAS'ın bir sonraki aşamasını başlatacağız.” ifadesini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



23/11/2022 14:50