Almanya, İsrail'den vatandaşlarını tahliye etmeye başladı

Almanya'nın, İsrail'deki Alman vatandaşlarını tahliye etmeye başladığı bildirildi.

Alman Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, içinde 372 Almanın bulunduğu ilk uçak, Tel Aviv'den havalandı ve yaklaşık bir saat gecikmeli olarak Frankfurt Havalimanı'na indi.

Daha sonra İsrail'den kalkan Lufthansa hava yollarına ait ikinci uçağın da Münih'deki havalimanına indiği belirtildi.

Bu uçaklara ilave olarak iki uçağın daha İsrail'den Almanya'ya hareket etmesi ve 4 uçakla yaklaşık 1000 Almanın ülkesine geri dönmesi bekleniyor.

İsrail'den ayrılmak isteyen Alman vatandaşları için günün her saati ulaşılabilen özel telefon hattı oluşturulduğu duyurulmuş, ülkelerine dönmek isteyen Alman vatandaşlarının mutlaka "kriz önlem listesinde" kayıt yaptırmaları gerektiği bilgisi paylaşılmıştı.