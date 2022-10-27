Almanya'da koalisyon hükümeti, yetişkinler arasında keyif amaçlı esrar kullanımını yasal hale getirecek bir plan üzerinde anlaştı.

Kişisel kullanım için 30 grama kadar esrar bulundurulmasına izin verilecek; lisanslı dükkanlar ve eczaneler satış yapabilecek.

Henüz parlamentoda onaylanmayan plan Avrupa Komisyonu'ndan da yeşil ışık aldı.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach planın 2024 yılında yasalaşabileceğini söyledi.

AB'de sadece Malta keyif amaçlı esrarı yasallaştırmış durumda; Hollanda'da ise "kafelerde" küçük miktarlarda esrar satışına müsamaha gösteriliyor.

Almanya'nın planı ayrıca yetişkin başına üç kenevir bitkisinin evde yetiştirilmesine de izin verecek.

Bu hamle koalisyon hükümetinin geçen yıl açıkladığı manifestosunda öngörülmüştü.

Sosyal Demokratlar (SPD) koalisyona liderlik ederken, Yeşiller ve liberal Hür Demokratlar da ortak olarak yer alıyor.

Birçok ülke tıbbi kenevirin sınırlı kullanımını yasallaştırdı. Kanada ve Uruguay da keyif amaçlı esrarı yasal hale getirdi.

ABD'de 37 eyalet ve Washington DC tıbbi esrarı yasallaştırırken, 19 eyalet de keyif amaçlı kullanımı onaylamış bulunuyor.

-Almanya'daki yasak 'başarısız'

Planı sunan Sağlık Bakanı Lauterbach, keyif amaçlı esrar kullanımını suç olmaktan çıkarmanın gençlerin sağlığını korumaya yardımcı olacağını, esrar yasağının son yıllarda "belirgin bir başarısı olmadığını" söyledi.

Yetişkinler arasında uyuşturucu bağımlılığı gibi esrar tüketiminin de arttığını belirten bakan, "Piyasayı çok sıkı bir şekilde düzenlemek istiyoruz" diye vurguladı.

Hükümetin 21 yaşın altındaki yetişkinlere satılan esrar ürünlerinin maksimum gücü üzerinde olası bir kısıtlamayı değerlendireceğini söyledi. Bu, uyuşturucudaki ana psikoaktif bileşen olan THC (tetrahidrokanabinol) seviyesinin izlenmesini içerecek.

Lauterbach, hükümetinin planını AB anlaşmalarına uygunluğunu kontrol etmek üzere AB Komisyonu'na sunduğunu söyledi.

Bazı bilimsel çalışmalar, esrarın güçlü türlerinin özellikle gençlerde psikoz riskini artırdığını ortaya koyuyor. Ancak esrarın sağlık üzerindeki etkisi hala tartışmalı bir konu.

Düzenli esrar kullanıcılarının esrar bağımlısı olabileceğine dair bazı kanıtlar da bulunuyor.

Alman planına göre esrar reklamı ve postalanması yasak olmaya devam edecek.

Hükümet ayrıca özellikle gençleri hedef alarak esrar kullanımı ve riskleri hakkında bilgilendirme kampanyalarını artırmayı planlıyor.

Esrar fiyatının KDV'nin yanı sıra "esrar vergisi" de içermesi öngörülüyor.

Diğer yandan Bavyera'daki muhafazakar eyalet hükümeti planı kınadı.

Hıristiyan Sosyal Birliği'nden (CSU) Klaus Holetschek, bunun "sadece Almanya'ya değil, tüm Avrupa'ya tehlikeli bir sinyal gönderdiğini" söyledi.

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27/10/2022 13:02