Almanya: Kıbrıs konusunda sürece katkıda bulunmaya hazırız

Almanya Başbakanı Scholz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede Kıbrıs konusunun da ele alındığını aktaran Scholz, Almanya'nın iki bölgeli ve iki toplumlu çözümü desteklediğini, bunun temelinin BM kararları olduğunu ifade etti.

Scholz, Kıbrıs konusunda çıkmaza giren müzakere sürecinin yeniden canlanmasını isteyerek “Talep edilirse Almanya, BM yönetimindeki müzakere sürecine yardımcı olmaya hazır.” dedi.

Görüşmede Akdeniz'in doğusundaki durumun da gündeme geldiğini aktaran Scholz, deniz alanlarının önemli ekonomik potansiyele ve bölgesel enerji işbirlikleri için iyi fırsatlara sahip olduğuna işaret etti.

Başbakan Scholz, bundan dolayı Akdeniz bölgesinde iyi komşuluk ilişkilerinin herkesin çıkarına olacağını belirterek Akdeniz'in doğusundaki sorunların diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde çözülebileceğini dile getirdi.

Ukrayna'daki savaşa da değinen Scholz, Rusya'nın haftalardır Ukrayna'nın sivil altyapısını bombalayarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayarak “Sivillere yönelik bu bombalı terör durmalıdır.” diye konuştu.

Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu savaşı savaş meydanında kazanamayacağını savunarak Putin'e, insanları öldürmeye son verme, askerlerini tüm Ukrayna'dan çekme ve Ukrayna ile barış görüşmelerini kabul etme çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya destek vermeyi sürdüreceklerini yineledi. (AA)

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24/11/2022 08:34