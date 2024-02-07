Almanya Kupası | Bayer Leverkusen 3-2 Stuttgart (Maç sonucu)

Almanya Kupası çeyrek finalinde Bayer Leverkusen ve Stuttgart karşı karşıya geldi.



Gol düellosuna sahne olan maçı 3-2 kazanan Bayer Leverkusen, yarı finale yükseldi.



Bayer Leverkusen'in gollerini Robert Andich, Amine Adli ve Jonathan Tah kaydetti. Stuttgart'ın golleri ise Waldemar Anton ve Chris Führich'ten geldi.

LEVERKSUN NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Bundesliga'da ve Avrupa Ligi'nde oynatığı tüm maçlarda rakiplerine kaybetmeyen Bayer Leverkusen, Almanya Kupası'nda da yoluna kayıpsız devam ediyor.

İlk üç turda Teutonia, Sandhausen ve Paderborn'u eleyen Xabi Alonso'nun ekibi, Stuttgart'ı da eleyerek serisini sürdürdü. Tüm kulvarlar dahil edildiğinde Bayer Leverkusen'in 26 galibiyet ve 4 beraberlikle 30 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.



Bu sezon yenilgi yaşamayan Leverkusen'in kupadaki rakibi çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından bellli olacak.



Almanya Kupası'nda şu anada kadar Fortuna Düsseldorf, Kaiserslautern ve Bayer Leverkusen yarı finale yükseldi.



Çeyrek finalin son eşleşmesinde Saarbrücken ve Borussia Mönchengladbach karşı karşıya gelecek.