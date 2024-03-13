Almanya Kupası'nda 3. Lig ekibi Saarbrücken yarı finalde
Almanya Kupası'nda Bundesliga takımı Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup eden 3. Lig ekibi Saarbrücken, yarı finale yükseldi.
13/03/2024
Kupada çeyrek final mücadelesinde Saarbrücken, Ludwigspark Stadı’nda Borussia Mönchengladbach'ı ağırladı.
1-0 geriye düştüğü müsabakayı 90+3. dakikada bulduğu golle 2-1 kazanan ev sahibi ekip, adını yarı finale yazdırdı ve Kaiserslautern'in rakibi oldu.
Saarbrücken, kupanın ikinci turunda Bayern Münih'i, son 16 turunda ise Eintracht Frankfurt'u eleyerek çeyrek finale yükselmişti.