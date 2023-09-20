Almanya Milli Takımı'nda yeni dönem: Anlaşma sağlandı

Arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından Hansi Flick'in görevine son verilen Almanya Milli Takımı'nda yeni Teknik Direktör belli oldu.



Bild'de yer alan haberde Almanya'nın yeni teknik direktörünün Julian Nagelsmann olacağı belirtildi. Prensip anlaşmasına varıldığı ifade edilirken sözleşme için son detayların görüşüldüğü aktarıldı.



Nagelsmann daha önce Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih'i çalıştırmıştı.



Hansi Flick, Japonya'ya 4-1 mağlup oldukları maçın ardından görevinden ayrıldı.

Tarihin en kötü istatistikleri Flick'e ilki yaşattı

EURO 2024'ün başlamasına bir yıldan az bir süre kala Almanya Milli Takımı'nın yeni dip seviyelerini test etmesi Hansi Flick'in koltuğuna mal oldu.

Haziran ayındaki Polonya ve Kolombiya mağlubiyetlerinin ardından "Eylül ayında her şeyin farklı olacağı" sözünü veren 58 yaşındaki Alman teknik adam, Japonya karşısında da 4-1'lik mağlubiyete engel olamayınca "Panzerler" 38 yıl sonra ilk kez üst üste üç maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

Almanya Futbol Federasyonu, bu serinin ardından tarihinde ilk kez milli takım teknik direktörünü görevden aldı. Almanya, Flick döneminde çıktığı son 23 özel ve resmi maçın sadece 5'inde sahadan galibiyetle ayrılabildi.