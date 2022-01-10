Almanya, Omicron varyantı karşısında hızlı Covid testlerinin güvenilirliğini test edecek

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Omicron varyantıyla mücadelede kullanımın yaygınlaşmasından önce hızlı Covid testlerinin güvenilirliğinin test edileceğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Lauterbach “Bu testlerin Omicron için ne kadar doğru sonuç verdiğini bilmiyoruz” dedi ve test sonuçlarının birkaç hafta içinde alınacağını belirtti.

Lauterbach, “Hiç test yapmama alternatifi çok tehlikeli olacaktır” dedi.

Omicron varyantı, Almanya’daki vakaların yüzde 44’ünü oluşturuyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), hızlı testler önerilse de Omicron varyantına karşı doğru sonuç alma oranının düşebileceğini söylemişti.

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10/01/2022 11:19