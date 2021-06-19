Almanya, Portekiz'i 4-2 mağlup etti

Euro 2020'de Almanya, Cristiano Ronaldo'nun attığı golle 1-0 geri düştüğü maçta Portekiz'i 4-2 yendi. Almanya üstün bir oyun sergilerken, rakibiyle 2016'dan bu yana oynadığı 5. maçını da kazandı.



Almanya, Portekiz galibiyetiyle birlikte büyük turnuvalarda rakip ağlara attığı gol sayısını 302'ye çıkardı. Panzerler, buyük turnuvalarda 300 gol barajını aşan ilk Avrupa ülkesi oldu.

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19/06/2021 21:19