Almanya Rus oligark Usmanov’un 600 milyon dolarlık yatına el koydu
Almanya, Rus milyarder Alisher Usmanov’un Dilbar adlı 600 milyon dolarlık yatına el koydu.
03/03/2022
Almanya, Rus milyarder Alisher Usmanov’un Dilbar adlı 600 milyon dolarlık yatına el koydu.
Forbes dergisinin haberine göre 156 metre uzunluğundaki yata Hamburg kentinde el konuldu.
Metal sektöründe yatırımları olan Usmanov, Avrupa Birliği’nin yaptırım listesinde olan 25 Rus iş insanından biriydi.
Avrupa Birliği’nde bulunan Rus milyarderlere ait yatların, ABD ile suçlu değişim anlaşması bulunmayan Maldivler’e doğru kaçırılmaya başlandığı aktarılıyor.