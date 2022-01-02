Almanya Sağlık Bakanı'nın Köln'deki bürosuna saldırı

Almanya Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın Köln'deki bürosuna yapılan saldırıda, büronun camları kırılıp binaya zarar verildi. Saldırı esnasında Sağlık Bakanı Lauterbach'ın Berlin'de olduğu açıklandı.

Almanya Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın Köln'deki bürosunun camları kırılıp binaya zarar verildi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Lauterbach'ın seçim bölgesi olan Köln'ün Mülheim semtindeki seçim bürosu, 10 Aralık 2021'de benzer bir saldırının hedefi olmuş, duvarına ve camına "Katil" ve kahkaha atmak anlamına gelen "LOL" gibi sloganlar yazılmıştı.

Bakan olay gecesi Berlin'deydi

Yılbaşı gecesi yapıldığı tahmin edilen bu son saldırı esnasında Sağlık Bakanı Lauterbach'ın Berlin'de olduğu açıklandı.

Bakan Lauterbach, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, bu saldırgan kesimin halkın çoğunluğunu temsil etmediğini belirterek COVID-19 salgını nedeniyle sosyal hayatı kısıtlayan ancak salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan önlemlerin gerekliliğini savundu.

Polisin saldırıyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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02/01/2022 15:49