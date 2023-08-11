Almanya Süper Kupası sahibini buluyor: Bayern Münih-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'da geçen sezonu şampiyon tamamlayan Bayern Münih ile Almanya Kupası şampiyonu Leipzig, Almanya Süper Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Bayern Münih-Leipzig Almanya Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'da geçtiğimiz sezonun şampiyonu Bayern Münih ile Almanya Kupası şampiyonu Leipzig, Almanya Süper Kupası'nda karşılaşacak.

İki ekip Almanya Süper Kupası'nda geçtiğimiz yıl ilk kez karşılaştı. 8 gollü geçen maçta Bayern Münih, Leipzig'i 5-3'lük skorla mağlup etmişti.

Almanya Süper Kupası'nda 10 kez mutlu sona ulaşan Bavyera ekibi, üst üste 4. kez kupayı kazanıp hegemonyasını devam ettirmek istiyor.

Öte yandan Almanya Süper Kupası'nı kazanmak için 2. kez mücadele edecek olan Leipzig, kupayı müzesine götürerek kulüp tarihinde bir ilke imza atmak istiyor.

Bayern Münih-Leipzig Almanya Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

12 Ağustos Cumartesi günü Allianz Arena'da oynanacak maç TSİ 21.45'te başlayacak ve BeIN Sports 4, Tivibu Spor 1'den canlı olarak izlenebilecek.